شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يرصد إنجازات الدولة فى قطاع الإسكان خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنجازات الدولة المصرية في قطاع الإسكان خلال سبع سنوات، جاء فيه أن الدولة نفذت خلال السبع سنوات الماضية خطة للنهوض بقطاع الإسكان على كافة المستويات، وأنه تم وضع خطة للقضاء على العشوائيات والمناطق الغير أمنة والبالغ عددها 357 منطقة وتنفيذ عدة مشروعات سكنية ضخمة ونقل الأهالي إليها كما في مدينة الأسمرات وبشائر الخير، وروضة السيدة، ومشروع معا وأرض الخيالة، والمحروسة.

وأضاف التقرير، أن الدولة نجحت في إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمنها المائي، ونفذت مشروعات ضخمة في مجال تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية، كان من نتائجها تخطينسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمدن 96 %، وفى المناطق الريفية وصلت إلى 40 % بدلا من 12% في 2014، ناهيك عن إنشاء وتطوير ما يقرب من 90 محطة تحلية مياه، و 279 مشروعاً لمياه الشرب، وتنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات.

وتابع: "كذلك وضعت الدولة حدا للتكدس والضغط على المرافق بالمدن، فانطلقت لتنفيذ مشروعات لمدن عملاقة ذكية خارج حيز الوادي الضيق على أحدث الطرز العالمية كما في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين،كذلك اهتمت بتوفير الوحدات السكنية لكافة الفئات فنفذت مشروعات سكنية ضخمة لجميع الطبقات الاجتماعية بدءا من محدودي الدخل مرورا بمتوسط الدخل وصولا إلى أصحاب الدخول المرتفعة، من بينها مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع جنة، إضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وإطلاق مبادرة التمويل العقاري".