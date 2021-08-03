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8.24 تريليون جنيه حجم الموارد القومية المتوقعة خلال العام بزيادة 10.4%

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القاهرة - سامية سيد - تشمل الموارد القومية الناتج المحلى الإجمالى والواردات السلعية والخدمية، وتواصلا للجهود الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادى، تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الموارد إلى نحو 8.24 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بالمقارنة بنحو 7.46 تريليون جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة تناهز 10.4%.

ونستعرض يما يلى مراحل تطور الموارد القومية بالأسعار الجارية خلال 3 سنوات:
 

عام 19/2020 بلغت الموارد القومية 7.06 تريليون جنيه

عام 20/2021 بلغت الموارد القومية 7.46 تريليون جنيه

عام 21/2022 متوقع أن تبلغ الموارد القومية نحو 8.24 تريليون جنيه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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