شكرا لقرائتكم خبر عن 8.24 تريليون جنيه حجم الموارد القومية المتوقعة خلال العام بزيادة 10.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل الموارد القومية الناتج المحلى الإجمالى والواردات السلعية والخدمية، وتواصلا للجهود الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادى، تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الموارد إلى نحو 8.24 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بالمقارنة بنحو 7.46 تريليون جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة تناهز 10.4%.

ونستعرض يما يلى مراحل تطور الموارد القومية بالأسعار الجارية خلال 3 سنوات:

عام 19/2020 بلغت الموارد القومية 7.06 تريليون جنيه

عام 20/2021 بلغت الموارد القومية 7.46 تريليون جنيه

عام 21/2022 متوقع أن تبلغ الموارد القومية نحو 8.24 تريليون جنيه