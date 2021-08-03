الرئيس التونسي سيعلن عن الحكومة الجديدة خلال ساعات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ 30 دقيقة

كشف مصدر تونسي مطلع، أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس قيس سعيّد، خلال الساعات المقبلة من يوم الثلاثاء، عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وبين المصدر أنه من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة رئيس المصرف المركزي مروان العباسي.

من جانبه، رجح أيضا المحلل السياسي هشام الحاجي، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة ورئيسها في الساعات المقبلة، مستندا في ذلك إلى المشاورات غير المعلنة التي قادها قيس سعيّد مع عدد من الشخصيات حول تشكيل الحكومة“.

وكان قيس سعيد، التقى الأحد الماضي، في قصر قرطاج، مروان العباسي.

وأكد سعيد خلال اللقاء أنه ”لا تراجع عن الحقوق والحريات، ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها“، مشيرا إلى أنه ”اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها“.

وشدد على أنه ”يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب، لا على التحالفات والحسابات“.