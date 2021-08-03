مسؤول إيراني: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

بينما أعلنت طهران الشهر الماضي أنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء، لتعود واشنطن وتنفي ذلك، قال مسؤول إيراني لوكالة ”نور نيوز“ شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تواصل خططها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بفعل ”مخالفات“ تتعارض مع جهود الإفراج عن المحتجزين.

وقال المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، ”مع استمرار مخالفات إدارة بايدن.. لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستُحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تماما“، ووكالة نور نيوز مقربة من أعلى هيئة للأمن القومي في إيران.

ويأتي التصريح في اليوم الذي نصب فيه المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإيرانية خلفا للإصلاحي حسن روحاني.