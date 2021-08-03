للمطعمين بلقاح سبوتنيك V.. الاتحاد الأوروبي يعترف بشهادة سان مارينو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعترف الاتحاد الأوروبي بشهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الصادرة في سان مارينو، بحسب ما قال مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز.

وذكر المفوض الأوروبي، أن هذه الوثائق باتت من الآن فصاعدا، صالحة للاستخدام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي دول منطقة شنغين.

وأضاف ديدييه رايندرز: “يسعدني أن أرى انضمام المزيد من البلدان، إلى نظام شهادات كوفيد الرقمية، في الاتحاد الأوروبي”.

ووفقا لهذا المسؤول الأوروبي، تتخذ المفوضية الأوروبية “إجراءات فعالة للاعتراف بشهادات التطعيم ضد كوفيد الصادرة عن دول أخرى”.

ويشار إلى أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك V”، يعتبر اللقاح الرئيسي المستخدم في سان مارينو، لحماية السكان من عدوى فيروس كورنا المستجد.

يشار إلى أن الوكالة الأوربية تماطل حتى الآن في تسجيل اللقاح الروسي رغم سعي عدد من دول الاتحاد لاقتنائه، بحسب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.