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الخارجية الروسية: وجود طالبان سيحد من نفوذ “داعش” شمال أفغانستان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

عناصر من حركة طالبان

قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، في تصريح لافت، إن وجود طالبان في شمال أفغانستان سيحد من نمو التهديدات من جانب داعش تجاه بلدان آسيا الوسطى.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: “منذ فترة طويلة تتمركز هناك العديد من المنظمات الإرهابية الدولية الأخرى، وفي مقدمتها داعش. وهناك كذلك حوالي عشرين مجموعة إرهابية أصغر، ولكن ليست أقل شراسة، وهي تتعاون مع بعضها البعض لأسباب تكتيكية. هذه الجماعات يمكن أن تستغل الفوضى السائدة في شمال أفغانستان، لتقويض الاستقرار جمهوريات آسيا الوسطى المجاورة”.

وأشار كابولوف، إلى أن علاقات طالبان مع داعش، سيئة للغاية، وتقاتل الطرفان بضرورة طوال السنوات الماضية، وهو ما لا يمكن قوله عن الأمريكيين مع الناتو، أو عن الحكومة الأفغانية الحالية. ورغم غرابة القول، إلا أن مجرد وجود طالبان في هذه الأراضي سيحد من نمو التهديدات من جانب داعش والإرهابيين الدوليين الآخرين ضد دول آسيا الوسطى “.

ويرى كابولوف، أن طالبان لا تشكل في المستقبل القريب تهديدا لأمن دول آسيا الوسطى ولا يوجد ما يدل ويثبت أن طالبان حاولت عبور الحدود مع الدول المجاورة، بحسب “نوفوستي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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