الحجرف يدين الهجوم على سفينة تجارية في بحر العرب

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الهجوم على سفينة تجارية في بحر العرب.



وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، بضمان حرية وسلامة الملاحة.

وتصاعدت وتيرة ردود الأفعال الدولية ضد إيران، بعد تأكيدات متعددة الأطراف باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، ما أسفر عن سقوط قتلى.

واعترفت إيران عبر قناة تلفزيونية حكومية ناطقة بالعربية عن "مصادر مطلعة في المنطقة"، وقالت إن الهجوم جاء ردا على "هجوم إسرائيلي نفذ مؤخرًا" في سوريا، حيث تدعم طهران النظام، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتعهّدت الولايات المتحدة، الإثنين، بـ"ردّ جماعي" مع حلفائها على إيران، بعد اتّهامها بالمسؤوليّة عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيلين.

ووجّهت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا أصابع الاتّهام إلى إيران، فيما هدّدت إسرائيل بإجراءات انتقاميّة.

واستدعت الخارجيّة البريطانيّة في وقت سابق الاثنين السفير الإيراني محسن باهارفاند لاستيضاحه في ما يتعلّق بـ"الهجوم غير المشروع"، واستدعت أيضاً السلطات الرومانية بدورها سفير إيران في بوخارست.