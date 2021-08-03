الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم على ناقلة النفط قبالة ساحل عمان

المناطق - وكالات

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استناداً إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد معاليه موقف مجلس التعاون الداعي إلى سلامة وأمن النقل البحري الدولي، ورفضه لأية إعاقة لحركة السفن والناقلات، إضافة إلى موقف مجلس التعاون من ضرورة التزام جميع الدول بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة لحركة الملاحة وضمان سلامتها.