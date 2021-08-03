الجيش الأفغاني: مقتل 375 مسلحًا من حركة طالبان

المناطق - وكالات

قتل الجيش الأفغاني 375 مسلحًا من حركة طالبان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم في بيان أن العمليات العسكرية للجيش الأفغاني أسفرت عن القضاء على 375 مسلحًا من عناصر طالبان، وإصابة 193 آخرين، بينما أبطل الجيش الأفغاني مفعول 11 عبوة ناسفة، مشيرة أن القوات المسلحة الأفغانية نفّذت العمليات في 11 ولاية، بما في ذلك قندهار وهرات وهلمند.