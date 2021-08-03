شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا .. 17 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء تسجيل 17 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى مليون و163 ألفا و291 .

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن ولاية سيلانجور هي الأعلى في عدد حالات الاصابة الجديدة بواقع 5836 حالة، تليها العاصمة كوالالمبور بواقع 2309 حالات، ثم جوهور بواقع 1275 حالة.

وكانت وزارة الصحة الماليزية أعلنت أمس الاثنين تسجيل أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا، حيث سجلت 219 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9 آلاف حالة وفاة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

كان قد تم تسجيل 15 ألفا و764 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا أمس.