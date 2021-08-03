فيفا تطلق حملة لرفع مستوى الوعي بأعراض الصحّة العقليّة

02 أغسطس , 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين في بيان رسمي، أنّه أطلق حملة لرفع مستوى الوعي بأعراض أمراض الصحة العقلية.

وتهدف حملة Reach Out المدعومة من منظمة الصحة العالمية، إلى تشجيع الناس لطلب المساعدة عندما يحتاجونها، واتخاذ إجراءات بشكل يومي لتحسين الصحة العقلية.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنّ هذه الحملة مهمة للغاية في زيادة الوعي بأمراض الصحة العقلية، وتشجيع الحوار الذي يمكن أن ينقذ الأرواح.

وتضم هذه الحركة لاعبي كرة قدم حاليين وسابقين، فضلاً عن تيريسا اينكه، أرملة الحارس الألماني السابق روبرت اينكه، الذي عانى من الاكتئاب وانتحر في العام 2009 .

وتقوم المؤسسة التي سميت باسمه بتمويل بحوث عن الاكتئاب وكيفية علاجه، من بين أشياء أخرى.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: بينما تتواصل جائحة كورونا، من المهم، كما كان الأمر دائما، أن نهتم بصحتنا العقلية والبدنية. ويسر منظمة الصحة العالمية أن تدعم حملة Reach Out.

وبدأ التركيز في هذا الموضوع مؤخرا بسبب تصريحات أدلى بها رياضيون بارزون أثارت قلقاً بشأن صحتهم العقلية.

كما أعلنت ناومي أوساكا لاعب التنس خلال بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أنها تعاني من الاكتئاب على فترات، بينما تحدث لاعبة الجمباز سيمون بايلز عن مشاكلها النفسية وانسحبت من عدة منافسات خلال أولمبياد طوكيو.