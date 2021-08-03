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النجف تعلن الموقف الوبائي لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها الصحية أجرت فحصا مختبريا لـ 1314 لحالات مشتبه بها بطريقة ، ظهر منها 287 إصابة جديدة".

وأضافت، ان "حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت 406، فيما توفي شخصين".


وأشارت الدائرة الى، ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف، متمثل بـ 79148 إصابة، ومجموعة حالات الشفاء 72910، فيما كانت أصبح مجموع الوفيات 632 ومجموع الحالات تحت العلاج 5606، مشيرا الى 4742 حالة إصابة بين المنتسبين".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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