آبي أحمد وقادة عسكريون يتقدمون الخطوط الأمامية في عفار الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رفقة قادة عسكريين، إلى إقليم عفار، ليكونوا على الجبهات الأمامية للمواجهات مع مسلحي جبهة تحرير تجراي.

ونشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورا لرئيس الوزراء الإثيوبي ببزته العسكرية يرافقه كل من رئيس أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، وقائد القوات الجوية الجنرال يلما مرداسا، ومدير جهاز الأمن والمخابرات تمسغن طرونه، وحاكم إقليم عفار أول أربا، وقادة عسكريين آخرين يجرون لقاءات جانبية بمطار سمرا عاصمة إقليم عفار شرقي البلاد المجاور لإقليم تجراي.



ويشهد إقليم عفار مواجهات في عدة مناطق كانت تعرضت لهجوم من قبل مقاتلي "جبهة تحرير تجراي"، الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بحاكم الإقليم إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى بالإقليم لمواجهة اعتداءات الجبهة.

والأسبوع الماضي، اتهمت السلطات الإثيوبية عناصر "جبهة تحرير تجراي" التي صنفها البرلمان "إرهابية"، بتعطيل وإغلاق ممرات المساعدات الإنسانية.

وحينها، قالت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية (حكومية)، في بيان، إن مجموعة من مسلحي جبهة تحرير تجراي الإرهابية أغلقت طريق المساعدات الإنسانية من خلال تنفيذ هجمات على الممرات الإنسانية بإقليم عفار.

ونقل البيان عن متوكو كاسا، مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية، قوله إن الأيام الثلاثة الماضية تعرضت فيها الممرات الإنسانية بإقليم عفار لهجمات من قِبل جبهة تحرير تجراي الإرهابية.

وأشار إلى أن الهجمات استهدفت 189 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وغير غذائية كانت في طريقها إلى إقليم تجراي.

وأوضح أنه نتيجة لذلك اضطرت شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التوقف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، رفضت الحكومة الإثيوبية فتح أي ممرات للمساعدات الإنسانية عبر الحدود السودانية.



وقال كاسا إن الحكومة الإثيوبية لن تفتح أي ممرات لدخول المساعدات الإنسانية عبر السودان.

وأضاف مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الضغوطات التي تمارس على الحكومة الإثيوبية من بعض المنظمات والمؤسسات الغربية لفتح ممرات عبر السودان مرفوضة وغير منطقية، في ظل وجود ممرات عبر إقليم عفار الإثيوبي ودولة جيبوتي كافية لإدخال المساعدات لإقليم تجراي.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.



