الجيش الأفغاني يطالب المدنيين بإخلاء مدينة تحاصرها طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طالب الجيش الأفغاني، الثلاثاء، المدنيين بإخلاء مدينة لشكركاه التي تحاصرها عناصر حركة طالبان.



وقتل 40 مدنياً على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في الـ24 ساعة الماضية، خلال معارك بين القوات الأفغانية وعناصر طالبان في مدينة لشكركاه المحاصرة في جنوب البلاد.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تغريدة الثلاثاء "قلقها الشديد" إزاء مأزق المدنيين في لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند.

وحضّت البعثة الأممية على "وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية".

والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 455 من عناصر حركة طالبان وإصابة 232 آخرين في عمليات أمنية بعدة ولايات خلال 24 ساعة فقط.

وتشهد 15 ولاية أفغانية مواجهات بين الجيش الأفغاني وطالبان، وهي "ننكرهار، وبكتيا، وباكتيكا، ولوغار، وقندهار، وهرات، وفارياب، وجوزجان، وبلخ، وسامانجان، وهيلمند، وتاخار، وقندز، وبغلان وكابيزا".

وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار، عندما شنت "طالبان" هجوما واسعا تزامن مع بدء انسحاب نهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة والذي بات شبه مكتمل.

وسيطر عناصر الحركة على عشرات المناطق بما فيها ضمن ولاية هرات، حيث سيطروا على معبرين حدوديين مع إيران وتركمانستان.