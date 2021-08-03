"وجدناه معلقا بالسقف".. انتحار طفل شنقًا داخل منزله بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تخلص طفل من حياته شنقًا داخل منزله بمنشأة ناصر؛ لمروره بأزمة نفسية سيئة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا بانتحار طفل شنقا داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل "محمد. ر" 15 عامًا، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وخلال التحقيقات أقر أفراد أشرته بإنهم فوجئوا بانتحاره معلقا بسقف الغرفة "وجدناه معلقا بالسقف".

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.