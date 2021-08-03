اليوم.. اختبارات تحديد مستوى مرشحي الدورات التدريبية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أشرف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، على خطة اختبارات تحديد مستوى المرشحين للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2021/ 2022.

جاء ذلك في ضوء اهتمام محافظة القليوبية، ببناء قدرات العاملين بالديوان العام، ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى الهجان مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية للدورات التدريبية، وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات