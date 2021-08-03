فحص 800 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية صفط العرفا في الفشن، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 800 مواطن بواقع 260 باطنة، و 230 رمد، 170 أطفال، و 140 نساء، وسط إجراءات وقائية مشددة.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.