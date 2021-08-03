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محادثات في جنيف حول أخلاقيات التحكم في "الروبوتات القاتلة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (بي بي سي):

يجتمع دبلوماسيون من خمسين دولة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في وقت لاحق اليوم، لمناقشة طرق التحكم في منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل أو ما يعرف بـ"الروبوتات القاتلة".

وتأتي المفاوضات الأخيرة وسط نقاش متزايد حول الأخلاقيات المنظمة لعمل الأسلحة المستقلة.

واعترضت العشرات من الحكومات، بالفعل، على تفويض السلطات لاتخاذ قرارات الحياة والموت للآلات، في حين تستثمر دول أخرى، من بينها إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة، بشكل كبير، في مثل هذه المنظومات العسكرية.

وتطالب منظمات إنسانية، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحظر تلك الأسلحة بشكل تام بما يضمن للبشر السيطرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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