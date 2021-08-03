القرم يحضر دعاوى على أوكرانيا بخمس قضايا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - منذ 46 دقيقة

قال سيرغي تروفيموف رئيس لجنة التشريع بالمجلس الحكومي في القرم، إن سلطات شبه الجزيرة، تعتزم مقاضاة أوكرانيا لتنظيمها خمسة حصارات ضد الجمهورية الروسية.

وأشار إلى أن سلطات كييف، قامت بتنظيم الحصار ضد القرم، في مجالات المياه والطاقة والنقل والغذاء والمصارف.

ونوه تروفيموف بأن، الدعاوى القضائية حول حصار المياه والطاقة، ستكون الأكبر، ويخطط لرفع الدعوى الأولى في الخريف المقبل.

وقال تروفيموف: “يجري حاليا العمل لتحديد قيمة الضرر بشكل موثق وبالكامل”. وذكر أنه وفقا للتقديرات الأولية، بلغ حجم الضرر يبلغ 1.47 تريليون روبل.

بدأت جمهورية القرم، تعاني من مشاكل في مجال المياه العذبة بعد إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا في 2014. بعد ذلك قطعت أوكرانيا من جانب واحد، قناة شمال القرم التي تزود شبه الجزيرة بالمياه من نهر دنيبر.