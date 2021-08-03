إليكم أعراض التهاب الكبد عند الأطفال وكيفية علاجه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - منذ 44 دقيقة

يحدث التهاب الكبد عندما تصاب خلايا الكبد بفيروس، ومن الممكن أن يتسبب التهاب الكبد بتدمير لخلايا الكبد وإتلافها. يعد التهاب الكبد من النوع أ هو الأكثر شيوعًا عند الأطفال، لكن من الممكن أن يصاب الطفل بأي نوع اخر.

يعد التهاب الكبد A وB أكثر أنواع التهاب الكبد شيوعا عند الأطفال، وغالبا ما يحدث نتيجة سوء نمط الحياة والتعرض لمياه ملوثة وطعام غير صحي.

ومن الجدير بالذكر أن التهاب الكبد B عادة ما ينتقل من الأم إلى الطفل وينتشر عن طريق الفم والتعرض لفضلات المصاب نتيجة تناول طعام وماء ملوثين أو من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

الأعراض

في حين أن بعض الحالات قد لا تحمل أية أعراض، إلا أن أعراض التهاب الكبد، خاصة لدى الأطفال تشمل:

– آلاما في البطن مصحوبة بألم، خاصة في الزاوية اليمنى العليا.

– انتفاخ البطن الذي قد يكون مصحوبا بألم في بعض الأحيان.

– ملاحظة أعراض اليرقان أو الصفار، مثل اصفرار لون الجلد والعين.

– التعب الشديد.

– بول داكن اللون.

– فقدان الشهية.

– الغثيان.

– التقيؤ.

كيفية العلاج

إلى جانب استشارة الطبيب وتعاطي الأدوية المناسبة، هناك خطوات يمكن أن تساعد في تعزيز التعافي من الحالة والوقاية منها، تشمل تعزيز النشاط البدني مع زيادة استهلاك مصادر الألياف مثل الفواكه والخضراوات كالسبانخ والبروكلي والقرنبيط والبقوليات والجزر.

كما يوصى بتعزيز استهلاك الفواكه الموسمية والسلطة، إلى جانب الحبوب الكاملة والبذور، وذلك بالإضافة إلى الحرص على ترطيب الجسم جيدا وشرب الكثير من الماء والسوائل مثل العصائر وماء جوز الهند.

إضافة إلى ذلك، يوصى بضرورة تجنب المشروبات الغازية وتلك الغنية بالكافيين لأنها يمكن أن تساهم في تفاقم الحالة والأعراض، كما ينبغي تجنب الإفراط في بعض الأطعمة مثل المقليات والسكريات والموالح والأطعمة المعبأة لأنها تضر بصحة الكبد بشكل عام وقد تفاقم أعراض الالتهاب، ما يسبب متاعب إضافية للإنسان.