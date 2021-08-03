تأييد شعبي للرئيس التونسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2021 12:11 مساءً

بعد مرور أكثر من عقد على الثورة الديمقراطية، فإن الكثير من المواطنين في تونس يرون أن العودة إلى حكم الرجل الواحد يمثل علاجا للفساد، بحسب ما قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”عندما انتفض التوانسة ضد الدكتاتورية منذ أكثر من عقد، فإن هشام الجلاصي انضم إلى المحتجين الشباب الآخرين الذين قاموا بإشعال إطارات السيارات، واشتبكوا مع الشرطة في حي التضامن الفقير في تونس، الذي كان شرارة الثورة“.

وأوضحت ”الآن، وهو مجبر على بيع البطيخ في أحد الأسواق، نتيجة الأضرار التي تعرضت لها السياحة، وهي عمله الأصلي، في ظل تفشي وباء ”كورونا“، فإن الجلاصي لا يبدي ندمه على الثورة، ولكنه مسرور أيضا بقرارات الهيمنة على السلطة، والتي اتخذها أخيرا الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اتهمه منتقدوه بالانقلاب في الديمقراطية العربية الوحيدة“.

ونقلت الصحيفة عنه قوله ”أؤيد قيس سعيد تماما وهو شعور الآخرين ذاته، لقد قام بشيء جيد للغاية، هل يمكنكم إدراك معنى الفقر والشباب المهمش؟، إنه يشعر بآلامنا“.

وتابعت ”عانى التونسيون من انخفاض حاد في مستوى معيشتهم منذ ثورة 2011، التي أشعلت شرارة انتفاضات في جميع أنحاء العالم العربي. كافحت بضع حكومات ائتلافية منذ ذلك الحين لإدارة الاقتصاد، وقد عصف الوباء بالبلاد، مع انتقادات شديدة للحكومة بسبب عجزها“.

من جانبها، قالت علياء قليعي، التي تعمل في متجر صغير لبيع الحلوى في حي التضامن ”لا أخشى ضياع الحرية والديمقراطية. هذه ليست حرية، ولكنها استغلال إذ يقوم السياسيون بسرقتنا، وإفساد حياتنا، ربما لو استمر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ما كنّا وصلنا إلى هذا الوضع“.

ونقلت عن ”مهاب القروي“، عضو الهيئة الإدارية لمنظمة ”أنا يقظ“، وهي منظمة مجتمع مدني مناهضة للفساد، قوله ”هناك المئات من ملفات الفساد موجودة على مكاتب القضاة، لكن معظمها مجمّد، لأن القضاء جزء من اللعبة السياسية. يقرأ الناس التقارير المنشورة من قبل أجهزة الدولة والمجتمع المدني ويعرفون أين يوجد الفساد، لكنهم لا يرون أي إجراء“.