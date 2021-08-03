دلتا تعرقل الاقتصاد في آسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا المستجد تعرقل التعافي الاقتصادي الآسيوي.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”تبرز آسيا كحلقة ضعيفة في الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي، إذ تقيد القيود الوبائية الجديدة التصنيع في بعض الدول، في الوقت الذي تتباطأ فيه الصادرات التي عززت من قبل الانتعاش في الصين“.

وأوضحت ”مع الوتيرة البطيئة للتطعيم مقارنة بالغرب، فإن آسيا تسجّل مستويات وبائية جديدة، مدفوعة بسلالة ”دلتا“، من فيروس كورونا المستجد، يهدد انتشار الفيروس بإلحاق الضرر بثقة المستهلك، وتقويض الميزة التي تتمتع بها العديد من الأنظمة الاقتصادية الآسيوية كقوى تصنيع“.

وتابعت الصحيفة ”الدول في جنوب شرق آسيا من بين الأكثر تضررا في ظل انتشار سلالة ”دلتا“، ما أدى إلى فرض قيود جديدة مثل: التباعد الاجتماعي، وعمليات الإغلاق في الدول التي تجنبت إلى حد كبير تلك الإجراءات في وقت سابق من الوباء“.

وأردفت قائلة ”تم اكتشاف سلالة دلتا في أكثر من 26 مدينة في الصين حتى الآن؛ ما يهدد بإضعاف معنويات المستهلكين، التي تشهد تباطؤا بالفعل، حيث فرضت السلطات عمليات إغلاق واسعة النطاق“.