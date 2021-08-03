6 جرحى بينهم إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - منذ ساعتين

اندلعت مواجهات في مدينة جنين والمنطقة الصناعية، أصيب فيها 6 مواطنين فلسطينيين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة “معا” الفلسطينية، إن من بين الإصابات إصابة وصفت بأنها خطيرة تم نقلها إلى مستشفيات نابلس فيما نقلت باقي الإصابات لمشافي جنين.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة وضواحيها وسط مواجهات مع مئات المواطنين اندلعت في عدة مواقع في المنطقة.