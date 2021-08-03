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مصر تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس المستجد وسبع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 560 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 231 ألفاً و259 حالة حتى مساء الإثنين، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الإثنين بلغ 284 ألفاً و362 شخصاً وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفاًَ و535 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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