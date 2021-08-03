ووهان ستخضع سكانها لفحوص بسبب عودة ظهور إصابات بكوفيد

03 أغسطس , 2021
ووهان ستجري فحوصات لجميع سكانها. (غيتي)
أعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص، بعد أن ظهرت في هذه المدينة أولى الإصابات المحلية بفيروس كوفيد-19 منذ أكثر من عام.
وصرّح المسؤول الكبير في ووهان، لي تاو، أن المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع".
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