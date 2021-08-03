ووهان ستخضع سكانها لفحوص بسبب عودة ظهور إصابات بكوفيد

03 أغسطس , 2021

أعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص، بعد أن ظهرت في هذه المدينة أولى الإصابات المحلية بفيروس كوفيد-19 منذ أكثر من عام.

وصرّح المسؤول الكبير في ووهان، لي تاو، أن المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع".