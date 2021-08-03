الاطاحة بشبكة 'إرهابية' كانت تخطط لـ'غزوة العيد'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات، الإطاحة بـ"شبكة إرهابية كبيرة"، كانت تخطط لاستهداف المواطنين في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بعد اطاحتها بشبكة إرهابية كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر، وبعد متابعة استخبارية دقيقة وتعقب أمني واستخباري نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الايقاع بخلية إرهابية ثانية في الأنبار كانت تروم تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الابرياء الآمنيين خلال عيد الاضحى الماضي".

واضاف البيان، "وكشفت التحقيقات الأولية عن تنفيذ اعضاء الخلية عمليات إرهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال أيام عيد الاضحى بما يعرف بــــ (غزوة العيد)".

وتابع البيان، "وتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية وتصديق اعترافات الإرهابيين قضائياً تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفته اياديهم من جرم بحق ابناء شعبنا الكريم".

