القبض على متهمين بالسرقة والمواد المخدرة ومتسولين في ثلاث محافظات

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من القبض على متهم بالقتل العمد وآخر بالسرقة، اضافة الى انها ألقت القبض على (٤٩) متسولآ في العاصمة بغداد".

واشارت الى "ضبط (2 كليو غرام) من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان".



وأضافت الوكالة، ان "مفارزها ألقت القبض على (٧) متهمين بمواد قانونية مختلفه في محافظة صلاح الدين".