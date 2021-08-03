الرافدين يعلن توزيع رواتب مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي عدد من مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم دفع رواتب موظفي عدد من مديريات التربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف البيان، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".