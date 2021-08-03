هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:45 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 71.10 دولار، وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على ثلاثة في المئة أمس الاثنين.

وسلط محللو ”إيه.إن.زد“ الضوء على ارتفاع جديد للمخاطر الاقتصادية على الصين، وهي مستهلك كبير للنفط، من جائحة فيروس كورونا، إن ”حالات الإصابة بالسلالة شديدة العدوى دلتا ظهرت في 14 من 32 إقليما. قد يؤدي ذلك إلى استحداث قيود أخرى على الحركة“، كما أشاروا _أيضا_ إلى تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية كمبعث قلق رئيس، للصين والولايات المتحدة.

وأضافوا أن "الأنشطة الاقتصادية الصينية واصلت التراجع في يوليو/ تموز، فيما نزل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 50.4 من 50.9 في يونيو/ حزيران، كما تباطأت أنشطة التصنيع في الولايات المتحدة، فيما نزل المؤشر آي.إس.إم إلى 59.5، وهي أدنى قراءة منذ يناير/ كانون الثاني، من 60.6 في يونيو/ حزيران".