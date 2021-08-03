حاملا رسالة خطية من الكاظمي.. وزير التخطيط يصل الى الكويت

بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، الى دولة الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها الامير نواف الاحمد الصباح.

وذكر اعلام وزارة التخطيط في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزير يحمل رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى امير دولة الكويت تتضمن دعوة الامير الى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر اب الجاري، بمشاركة اوربية عالية المستوى".



وأضاف البيان، ان "الزيارة ستتضمن ايضا اجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الكويتيين، لبحث ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".