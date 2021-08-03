القُبلة "المقدسة".. كورونا يحرم رئيسي من "بركة" خامنئي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يستطع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي من الانحناء كما اعتاد أمام المرشد علي خامنئي لـ"تقبيل يده" بسبب إجراءات كورونا.

ودأب الرؤساء في إيران على تقبيل يد الزعيم الإيراني الراحل روح الله الخميني، والحالي علي خامنئي خلال مراسم حفل تنصيبهم واستلامهم رسالة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.



وقال رئيسي بعد استلامه مرسوم التنصيب من خامنئي اليوم الثلاثاء: "آسف لعدم تمكني من تقبيل يد القائد بسبب ظروف فيروس كورونا، وإن تقبيل يد خامنئي دلالة على الأدب والاحترام"، مضيفاً "لكنني حُرمت من هذه بسبب كورونا".

وأقيمت مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي، بحضور المرشد الإيراني علي خامنئي، وكبار المسؤولين، بينهم الرئيس السابق حسن روحاني.



وتعهد الرئيس الإيراني الجديد خلال حفل تنصيبه، بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية ومكافحة الفساد، فيما أوصاه خامنئي بضرورة الاستماع إلى صوت الشعب الذي يعيش أزمات اقتصادية وصحية.

واستغل رئيسي حضور سلفه حسن روحاني لمهاجمته، وقال "لقد شهدنا في الفترة الماضية زيادة العجز في الميزانية وارتفاع التضخم والبطالة، كما شهدنا مشاكل عديدة منها أزمة السكن، وسنعمل على حل هذه المشاكل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واحتواء تفشي فيروس كورونا".