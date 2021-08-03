إيران تكشف للمرة الأولى تعرض إحدى سفنها لهجوم بغواصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، تعرض إحدى سفنها لهجوم بغواصة من بين هجمات أخرى وقعت العام الماضي.

إعلان جاء على لسان محسن بهاروند، سفير إيران في لندن، اليوم الثلاثاء، في مقابلة نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقال بهاروند إن." 11 سفينة إيرانية تعرضت للهجوم خلال العام الماضي، وفي إحدى الحالات هاجمت غواصة إحدى السفن".

ولم يذكر سفير طهران متى بالضبط وأين وقعت تلك الهجمات، لكنه عزاها إلى "إسرائيل"، وفق ما طالعته ”الخليج 365” في موقع "فردا" الإيراني.

وفيما وصف سفير إيران موقف لندن تجاه استهداف السفينة الإسرائيلية، قبل أيام، في خليج عمان بـ"المتسرع وغير الناضج"، أعرب عن أسفه لوفاة مواطن بريطاني في ذلك الهجوم.

وتعرضت ناقلة النفط ميرسر ستريت التي تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة، الخميس الماضي، بحسب الجيش الأمريكي الذي تنتشر سفنه في المنطقة.

وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن على إيران مواجهة عواقب هجوم "مأساوي" على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان أسفر عن مقتل مواطن بريطاني وآخر يحمل الجنسية الرومانية.

واستدعت بريطانيا ورومانيا سفيري إيران لديهما، الإثنين، على خلفية الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إسرائيلية قبالة سواحل عمان.

كما ألقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين باللوم على إيران في بيان للهجوم المميت على ناقلة النفط الإسرائيلية، قائلا إن "الرد المناسب جار".

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أي تورط في الهجوم على ناقلات النفط الإسرائيلية.

أما إسرائيل فأكدت من جانبها، ضلوع إيران في الهجوم على "ميرسر ستريت".

وسبق أن أعلن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، "تضرر 12 ناقلة" لبلاده، دون إعطاء أية تفاصيل.