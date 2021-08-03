إثيوبيا ترفض فتح ممرات مساعدات لإقليم تجراي عبر السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، فتح أي ممرات للمساعدات الإنسانية إلى إقليم "تجراي" عبر الحدود السودانية.

وقال متكو كاسا، رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث بإثيوبيا (رسمية)، إن الحكومة الإثيوبية لن تفتح أي ممرات لدخول المساعدات الإنسانية عبر السودان.

وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "الضغوطات التي تمارس على الحكومة الإثيوبية من بعض المنظمات والمؤسسات الغربية لفتح ممرات عبر السودان مرفوضة وغير منطقية، في ظل وجود ممرات عبر إقليم عفر الإثيوبي ودولة جيبوتي كافية لإدخال المساعدات".

وأشار إلى أن "هناك منظمات ومؤسسات تابعة لدول غربية تحاول الضغط على الحكومة، بهدف فتح ممرات مساعدات لإقليم تجراي عبر السودان".



وتابع: "جبهة تحرير تجراي الإرهابية تقوم بأعمال عدائية ضد إقليمي أمهرة وعفار، في ظل التزام الحكومة الفيدرالية بوقف إطلاق نار أحادي الجانب".

واتهم المسؤول الإثيوبي جبهة تحرير تجراي بالاستيلاء على أكثر من 170 شاحنة مساعدات إنسانية كانت متوجهة للمحتاجين في إقليم تجراي.

ومن المتوقع أن تصل إلى إثيوبيا في وقت لاحق سامانتا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية، التي تزور السودان كأول مسؤولة أمريكية تزور البلاد منذ بدء أزمة إقليم تجراي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.

