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إيطاليا تسجل 3190 إصابة بـ" كورونا " و23 حالة وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إيطاليا تسجيل 3190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة امس مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

و ذكرت وزارة الصحة الإيطالية في هذا الشأن أن إيطاليا سجلت 128088 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا و الثامنة على مستوى العالم .. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا بلغ 4.36 مليون إصابة حتى اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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