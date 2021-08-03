كوريا الجنوبية تسجل 1202 إصابة بكورونا و5 وفيات

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى .2104

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و203 إصابة، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

سجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

محمد يوسف

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