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كوريا الجنوبية تسجل 1202 إصابة بكورونا و5 وفيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

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سجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و203 إصابة، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

 

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى .2104

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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