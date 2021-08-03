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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 1202 إصابة بكورونا و5 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
سجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و203 إصابة، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى .2104