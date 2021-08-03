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الصين تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

 

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

 

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

 

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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