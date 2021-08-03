الصين تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.



وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.