أمريكا تكثف غاراتها الجوية ضد حركة الشباب الإرهابية بالصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي صعّدت هجماتها في الصومال.



وتصاعدت الهجمات الإرهابية في الصومال، منذ انسحاب المئات من القوات الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الإعلام الصومالية قولها، إن الضربات الأخيرة وقعت بالقرب من بلدتي باكادوين وجيدالي بوسط البلاد الأحد، حيث استهدفت موقعا لعناصر حركة الشباب الذين كانوا يشتبكون مع عناصر من حركة "دنب".

وكان الهجوم هو الثالث خلال أقل من أسبوعين، وشكل تكثيفا لعمليات مكافحة الإرهاب في الصومال منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة في يناير/كانون ثان.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن "الضربات الجوية دمرت موقعا كبيرا لإطلاق النار تابعا لحركة الشباب التي كانت تشتبك مع قوات دنب والجيش الوطني الصومالي".

وأضاف البيان أن عددا متزايدا من مقاتلي حركة الشباب انشقوا وانضموا إلى قوات الأمن الصومالية نتيجة الإجراءات الأخيرة لمكافحة الإرهاب.