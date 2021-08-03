في أوضاع مخلة.. ضبط شبكة لممارسة الرذيلة في شقة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

ألقى ضباط مباحث الآداب بالفيوم، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة دعارة تقودها فتاة عشرينية لاستقطاب راغبى المتعة الحرام داخل شقتها بمساكن الحادقة بمدينة الفيوم.

كانت معلومات قد وردت للواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بقيام "ابتسام. ص. أ" 23 عامًا ربة منزل، ومقيمة بمساكن كيمان فارس بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم، باستئجار شقة سكنية بمنطقة الحادقة لاستقطاب الساقطات و الشباب من راغبي المتعة الحرام، لممارسة البغاء داخل شقتها مقابل أموال.

وفي حملة قادها العقيد أحمد الصاوي رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن الفيوم، جرى ضبط 8 أشخاص في أوضاع مخلة.

أحيل المتهمون لنيابة بندر الفيوم والتي باشرت التحقيقات.