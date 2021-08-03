الأمم المتحدة تدشن المبادرة العالمية لنزاهة الأعمال

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، عن تدشين مشروع جديد لتعزيز نزاهة الأعمال، بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت شعار "المبادرة العالمية لنزاهة الأعمال"، بهدف منع ومكافحة الفساد.

وأوضح بيان المكتب، الصادر عن مقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، أن المشروع الجديد لمكافحة الفساد يعتمد على تعزيز الأطر القانونية، ومساعدة الشركات الصغيرة على تحديد مخاطر الفساد، وإشراك الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في عملية التطوير لمكافحة الفساد.

وقام مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالتوقيع على اتفاقية مع شركة "سيمنز"، التي ساهمت في تمويل المشروع بقيمة 4 ملايين دولار، لتعزيز نزاهة الأعمال، ويمثل هذا المبلغ أكبر مساهمة منفردة من جانب القطاع الخاص في عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في مجال مكافحة الفساد.