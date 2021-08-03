بالصورة: ندبة في رأس كيم جونغ أون تثير جدلا حول حالته الصحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2021 11:03 صباحًا

انتشرت صورا لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مع ندبة على مؤخرة رأسه، الأمر الذي أثار اعتقادات بأنه يعاني من مشاكل صحية، كان قد نشرها التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي الأسبوع الماضي.

ويدور الحديث خصوصا عن حضور كيم جونغ أون للفعاليات الرسمية التي جرت في الفترة ما بين 24 و27 يوليو الماضي.

من جهتها رفضت الاستخبارات الكورية الجنوبية صحة هذه الاعتقادات.

وقالت: “اختفت الندبة بعد مرور عدة أيام (وهي ليست موجودة في فعاليات حضرها كيم في 29 يوليو الماضي) ولم تكن هناك أي ندبة … بالحكم على المشية السهلة واللقطات التي ينحني فيها بعمق أثناء التحية لا توجد هناك أي علامات على وجود أي مشاكل صحية”، بحسب “نوفوستي”.