ترودو وبايدن يبحثان مسألة احتجاز مواطنين كنديين في الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاسيتن ترودو أمس الاثنين مسألة “الاحتجاز التعسفي” لمواطنين كنديين اثنين في الصين.

وقال مكتب ترودو في بيان إن “رئيس الوزراء والرئيس ناقشا احتجاز الصين التعسفي للمواطنين الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ”، مضيفا “اتفق الزعيمان على ضرورة الإفراج الفوري عنهما”.

من جانبه، قال بيان صادر عن مكتب بايدن إن سبافور وكوفريغ “اعتقلا ظلما”، وإن الرئيس الأمريكي دان خلال المكالمة الهاتفية اعتقالهما و”كرر التزامه الوقوف بقوة مع كندا لتأمين الإفراج عنهما”.

واحتجز الدبلوماسي السابق كوفريغ ورجل الأعمال سبافور منذ عامين بتهمة التجسس، في خطوة يعتقد أنها رد على اعتقال كندا المديرة التنفيذية لشركة هواوي مينغ وانتشو بناء على مذكرة تسليم أمريكية صادرة بحقها.

واعتبرت أوتاوا احتجازهما بمثابة ممارسة الضغط في قضية مديرة هواوي، التي من المقرر أن تحضر إلى محكمة كندية الأربعاء في جولة نهائية من جلسات الاستماع بشأن احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة بعد قرابة ثلاث سنوات من المعارك القضائية والجدال الدبلوماسي.

وإذا تم نقلها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها وإدانتها بعد ذلك، فقد تواجه عقوبة السجن لأكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة.

ونفت كل من الحكومة الصينية وهواوي، أكبر مورد في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، الاتهامات الأمريكية باستمرار، واعتبرتا أنها تستهدف إضعاف شركات التكنولوجيا الصينية.