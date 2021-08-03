حريق في مصنع بتروكيماويات بإيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن حريقا نشب، اليوم الثلاثاء، في مصنع للبتروكيماويات بجنوب غرب إيران.

ونقلت الهيئة عن مدير ميناء ماهشهر أن الحريق شب في مستودع نفايات بمصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات.

وقال مدير الميناء وفقا للتقرير: “لحسن الحظ لم تحدث إصابات ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث”.

من جانبه أفاد مسؤول محلي بأن الحريق تحت السيطرة ولم يتسبب في أي إصابات.