بالصورة: العثور على ناشط بيلاروسي مفقود مشنوقا في أوكرانيا!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عُثر على ناشط بيلاروسي مفقود مشنوقا في حديقة في العاصمة الأوكرانية، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم، موضحة أنّها فتحت تحقيقاً في جريمة قتل.

وقالت الشرطة في بيان إن «المواطن البيلاروسي فيتالي شيشوف، الذي فقد في كييف أمس، عُثر عليه اليوم مشنوقاً في إحدى حدائق كييف، ليس بعيداً عن المكان حيث كان يقيم».

وكان فيتالي الذي يترأس منظمة غير حكومية تساعد مواطنيه الذين فروا من بيلاروسيا بسبب القمع، فُقِد أمس في كييف، حسب ما أعلنت المنظمة عبر تطبيق تلغرام.

وأشارت المنظمة إلى أن فيتالي تشيشوف، رئيس «البيت البيلاروسي» في أوكرانيا، خرج للركض في كييف صباح الاثنين، لكنه لم يعد ولم يتسن الاتصال به على هاتفه المحمول.

ونقلت منظمة «فياسنا» المعنية بحقوق الإنسان عن أصدقاء لتشيشوف، أن «غرباء» لحقوا به أثناء الركض.

وبحسب «البيت البيلاروسي»، بدأت الشرطة ومتطوعون عمليات بحث في المنطقة التي كان الرجل يركض فيها، باستخدام الكلاب، دون نتيجة حتى الآن.