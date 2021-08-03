إنقاذ 93 مهاجرا بالبحر في تونس بينهم سوريون ومصريون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تمكنت وحدة من البحرية التونسية من إجلاء 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بجنوب شرق منطقة العطايا، على بعد 70 كيلومتر، بعد تعرض مركبهم إلى صعوبات بالبحر.

وتوزع المهاجرون الذين صعدوا منصة الغاز “ميسكار”، بين 4 من نيجيريا، و2 من غانا، و5 من مصر، و3 من سوريا، و79 من بنغلاديش.

وكشفوا أن أعمارهم تتراوح بين 15 و12 سنة، موضحين أنهم أبحروا من سواحل زوارة الليبية بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا.

وتوجهت القوات المختصة نحوهم باتجاه ميناء الصيد البحري بالكتف، لإنزالهم وتسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، بحسب “الصباح نيوز”.