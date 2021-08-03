استمرار تدفق اللاجئين من إثيوبيا إلى السودان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وصل إلى السودان، الاثنين أكثر من 90 لاجئ، حيث تواصل تدفق اللاجئين منذ اندلاع القتال بإثيوبيا بين الجيش الوطني ومجموعة تيغراي العام الماضي.

وأفاد مصدر مطلع بأنه قد وصل إلى منطقة باسندة اليوم 94 لاجئا من إقليم تيغراي إضافة إلى قوميات أخرى بسبب الأوضاع داخل بلادهم ليرتفع العدد الإجمالي المرحّل من الحدود في منطقة تايا إلى مركز الاستقبال باسنقا محلية باسندة حتى اليوم إلى 900 لاجئ.

وتدل إحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة مع اللاجئين على أن العدد الكلي المرحل من مراكز الاستقبال بشرق السودان إلى المعسكرات الدائمة بكل من أم راكوبة والطنيدبة وصل إلى حوالي 42 ألف لاجي إثيوبي.