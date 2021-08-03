العثور على ناشط بيلاروسي مشنوقا في أوكرانيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، عثورها على ناشط بيلاروسي، مشنوقا، في حديقة بالعاصمة كييف.



وأكدت شرطة العاصمة الأوكرانية فتح تحقيق في جريمة قتل الناشط الذي كان مفقودا.

وقالت الشرطة في بيان إن "المواطن البيلاروسي فيتالي شيشوف، الذي فقد في كييف أمس، عُثر عليه اليوم مشنوقاً في إحدى الحدائق، ليس بعيداً عن المكان حيث كان يقيم".

وفيما لم تُعرف أسباب الحادث، تصاعدت في الآونة الأخيرة حملة الاعتقالات ضد معارضين في بيلاروسيا "لإسكات الأصوات المعارضة" للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتبنى الأوروبيون عقوبات اقتصادية وفردية في نهاية يونيو/ حزيران لمعاقبة النظام في بيلاروسيا، بعد تحويل مسار رحلة تجارية بين أثينا وفيلنيوس من أجل اعتقال أحد المعارضين.

واستهدفت العقوبات الفردية مسؤولين كبارا ورجال أعمال، فيما طالت العقوبات الاقتصادية صناعات أساسية كالبوتاس والنفط والتبغ.

وتضم القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي الخاصة ببيلاروسيا 166 شخصًا بينهم الرئيس لوكاشنكو واثنان من أبنائه بالإضافة إلى 15 كيانًا مرتبطًا بالنظام.

وردا على ذلك، علقت بيلاروسيا مشاركتها في الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي واستدعت سفيرها في بروكسل.