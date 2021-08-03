شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1766 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي 1545 إصابة.

وسجل المعهد 19 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 38 وفاة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14‪يناير الماضي بواقع 1244 حالة.