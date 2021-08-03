انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: تسلمنا أكثر من 17 ألف قطعة آثرية من واشنطن ودول أخرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وزير الخارجية: سفارة العراق في واشنطن تسلمت ملكية الآثار المهربة
وزير الخارجية: نعلن اليوم تسليم 17321 قطعة أثرية من الولايات المتحدة و9 من اليابان و7 من هولندا و1 من ايطاليا
وزير الخارجية: عملنا على تفعيل ملف استرداد الآثار المهربة
وزير الخارجية: استطاعت الوزارة منذ 2016 من تسليم 5 دفعات من الوثائق والاثار إلى وزارة الثقافة
وزير الخارجية: نعلن اليوم تسليم 17321 قطعة أثرية من الولايات المتحدة و9 من اليابان و7 من هولندا و1 من ايطاليا