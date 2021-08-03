"تخفيف العقوبات" مقابل المحادثات النووية.. شرط كوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مشرعون من كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إن بيونج يانج تريد رفع العقوبات الدولية كي تستأنف محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وأضاف المشرعون، بعد أن أطلعتهم وكالة المخابرات الأساسية في بلادهم على مستجدات الأحداث، أن كوريا الشمالية تريد رفع العقوبات التي تحظر صادراتها من المعادن ووارداتها من الوقود المكرر وسلع أساسية أخرى



وتسعى أيضا إلى تخفيف العقوبات على وارداتها من السلع الكمالية ليتسنى لها جلب الخمور الجيدة والبذلات.



جاء هذا بعد أسبوع من استئناف البلدين تشغيل الخطوط الهاتفية الساخنة التي أوقفتها كوريا الشمالية قبل عام.

ولم تذكر وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية شيئا اليوم عن أي طلب جديد برفع العقوبات من أجل استئناف المحادثات.

وقال المشرعون الكوريون الجنوبيون إن الزعيم الشمالي كيم جونج أون والزعيم الجنوبي مون جيه-إن عبّرا عن استعدادهما لإعادة بناء الثقة وتحسين العلاقات منذ أبريل/نيسان وإن كيم طلب إعادة تشغيل الخطوط الساخنة.

وأضافوا أن كوريا الشمالية بحاجة لنحو مليون طن من الأرز نظرا لتضرر اقتصادها من جائحة كورونا وسوء الأحوال الجوية العام الماضي.

وذكر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الشمالي عانى في 2020 أكبر انكماش منذ 23 عاما نظرا لعقوبات الأمم المتحدة وإجراءات الإغلاق تفاديا لكوفيد-19 وسوء أحوال الطقس.

وفرضت أيضا الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عقوبات على كوريا الشمالية لكنها ليست ملزمة بالنسبة للدول الأخرى.