انضمام غواصة ألمانية رابعة للبحرية المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش المصري عن وصول الغواصة الألمانية "S-44" إلى الإسكندرية (شمال)، وانضمامها للبحرية المصرية في "نقلة غير مسبوقة".



ونشر المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، على صفحته بفيسبوك مقطع فيديو من وصول الغواصة.

وقال المتحدث العسكري في بيان: "وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-44 من طراز ( 209 / 1400 ) ألمانية ‏الصنع قادمة من ميناء كي بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري".

وأضاف: "يمثل انضمام ‏الغواصة S-44 تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة".

وأشار إلى أن وصولها "يأتي طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذي استلمت ‏مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، ‏مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ‏المانيا الاتحادية".

ونقل البيان على لسان الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، قوله في كلمة أثناء الاحتفال بوصول ‏الغواصة ‏S-44 إن "القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم ‏التسليح البحري لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية".

ولفت البيان إلى أن "سواحل مدينة الإسكندرية شهدت قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين ‏وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده ‏أعداد غفيرة من المواطنين وذلك احتفالا بوصول الغواصة (‏S-44)".

ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في 2014، شهد الجيش تنويعا لعمليات شراء السلاح من عدة دول وتطورت قدراته بشكل كبير ورفع تصنيفه عالميا بهدف حماية الأمن القومي وسط منطقة تموج بالصراعات.